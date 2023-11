PSG : Luis Enrique répond à Thierry Henry

Jean de Teyssière

En ouverture de la 15ème journée de Ligue 1, le PSG et Monaco ont offert un magnifique spectacle, lors d'un match conclu par la victoire du PSG (5-2). Sept buts en un match, c'est plus du double de l'ensemble des neuf matchs de la dernière journée (13 buts en tout), qui avait valu de nombreuses critiques, comme celles de Thierry Henry, le sélectionneur des Bleuets. Luis Enrique a d'ailleurs répondu implicitement au champion du monde 1998.

Ce match sentait le match piège pour le PSG qui s'est finalement avéré être un véritable feu d'artifice ! Plusieurs absents, un retour de trêve et surtout un match de Ligue des Champions à venir (mardi, face à Newcastle). Mais Luis Enrique et le PSG ont parfaitement abordé ce match face à Monaco, s'offrant une large victoire et étant sûr de passer le week-end et la semaine sur la plus haute marche du championnat de France.

«C'est un match qui valait la peine d'être vu»

Au sortir du match remporté par le PSG face à Monaco (5-2) qui assoit sa place de leader, Luis Enrique était très heureux du niveau de jeu affiché, dans des propos rapportés par L'Équipe : « Quand deux équipes de ce niveau qui ne calculent jamais, qui attaquent, qui offrent un pressing haut font un match comme aujourd'hui (vendredi), tous les amoureux de football profitent du spectacle. Pour nous les entraîneurs, c'est difficile de voir les buts encaissés. Mais le plus important est de voir la réaction de mon équipe après la trêve. On s'est entraînés une fois, Monaco n'a même pas pu le faire chez lui. C'est un match qui valait la peine d'être vu et ce qui me plaît le plus est le résultat. »

«Le manque de spectacle en Ligue 1 ? Celui qui a dit ça se trompe»