PSG : Luis Enrique en rajoute une couche sur Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé, pas assez complet. C’est du moins ce que faisait savoir Luis Enrique avant la trêve internationale, réclamant plus de la part de son attaquant. En interview, l’entraîneur du PSG en a remis une couche en détaillant son point de vue sur la question.

Luis Enrique avait surpris son monde après le triplé inscrit par Kylian Mbappé à Reims avant la trêve internationale (3-0). L’entraîneur du PSG avait expliqué au micro de Prime Video qu’il attendait plus de la part du meilleur buteur de l’histoire du club dans les autres domaines que la finition.

«Je veux qu’il ne soit jamais satisfait»

Avant la rencontre opposant le PSG à Monaco ce vendredi soir au Parc des princes, Luis Enrique a développé son propos. « J’ai une très bonne relation avec Kylian. Depuis le premier jour, les joueurs savent que je suis exigeant. Lui le premier, comme tous. Mais a fortiori, un joueur de son niveau qui à chaque fois, veut améliorer son jeu, faire de bons matchs, jouer toutes les minutes, qui veut marquer des buts, et qui veut gagner des titres. Je veux qu’il ne soit jamais satisfait ».

«On le demande à tous et plus spécialement aux joueurs importants comme Kylian»