Luis Enrique révolutionne le PSG, une star est abattue

Arrivé au PSG en 2019, Keylor Navas est considéré comme une icône au sein du club de la capitale. Étincelant le temps de deux saisons, le portier costaricien doit cependant se contenter de très peu de temps de jeu depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma à Paris en 2021. Alors que cet été, Luis Enrique a fait partir de nombreux joueurs proches de ce dernier, Keylor Navas aurait été secoué.

Les temps changent au PSG. Après deux dernières années de déceptions en Ligue des Champions notamment, le club de la capitale a effectué une véritable révolution cet été. En effet, Paris a drastiquement changé de projet sportif, et pour ce faire, a donné les clés du camion à Luis Enrique. Mais ce n’est pas tout, car le PSG s’est également séparé de nombreuses stars lors du dernier mercato estival.

Keylor Navas ne joue plus du tout au PSG

Figure marquante du PSG ces dernières années, Keylor Navas est quant à lui resté à Paris. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 13 juillet dernier, Luis Enrique apprécie énormément le gardien costaricien, qui ne joue plus du tout avec le club parisien et ce, depuis plus d’une saison. Lors de l’exercice 2022/2023, Keylor Navas n’a pris part qu’à deux rencontres de Coupe de France avant d’être cédé en prêt du côté de Nottingham Forest.

Le départ de plusieurs joueurs du PSG a secoué Navas