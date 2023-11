Avant le choc, le PSG lance un appel !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé et Vitinha se sont tous deux illustrés à l’occasion de la réception de l’AS Monaco vendredi soir (5-2). Après le match, les deux internationaux ont tout de suite eu la tête au choc de Ligue des champions face à Newcastle mardi prochain et n’ont pas manqué d’interpeller les supporters du PSG.

Depuis la déroute à Newcastle le 4 octobre dernier (4-1), le PSG ne s’est incliné qu’une autre fois depuis, à nouveau en Ligue des champions à l’extérieur le 7 novembre à Milan (2-1). Pointant à la deuxième place du classement de sa poule à un point du leader qu’est le Borussia Dortmund et dispose seulement de deux points de plus que son adversaire de mardi prochain : Newcastle.

Dembélé : «Nous attendons encore un gros soutien contre Newcastle»

Tout reste à jouer dans ce groupe F de Ligue des champions avant un déplacement difficile pour le PSG le 13 décembre prochain au Borussia Dortmund. Après la victoire acquise au Parc des princes vendredi pour la réception de l’AS Monaco (5-2), Ousmane Dembélé a adressé, via Prime Video , un message de communion aux supporters du Paris Saint-Germain pour le choc face à Newcastle. « Nous attendons encore un gros soutien contre Newcastle mardi en Ligue des Champions, parce que nous devons gagner nos deux prochains matches européens ».

Vitinha : «J’espère que l'ambiance au Parc sera incroyable, on aura besoin de ça mardi»