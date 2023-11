Avant de signer au PSG, Mbappé était «déjà sûr de lui»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé au moment de son éclosion à l'AS Monaco, Valère Germain livre son ressenti sur l'évolution magistrale de la star du PSG ces dernières années. Et il ne tarit pas d'éloges à son sujet, le considérant désormais comme une référence mondiale à son poste.

Au moment où Kylian Mbappé s'est révélé aux yeux du monde entier lors de la saison 2016-2017, et alors qu'il appartenait encore à l'AS Monaco, Valère Germain s'était retrouvé en concurrence directe avec ce jeune phénomène, âgé à l'époque de seulement 18 ans. Et dans un entretien accordé à So Foot , Germain se remémore ses souvenirs sur Mbappé, qui avait été transféré au PSG dans la foulée pour 180M€.

« Il était sûr d'où il voulait aller »

« Je pense que c’est une évolution naturelle. Quand il a commencé avec nous, on sentait dans son jeu, que ce soit à l’entraînement ou pendant les matchs, qu’il était déjà sûr de lui et de là où il voulait aller. On ne savait pas s’il allait être au top du top comme maintenant, mais ce qu’il avait fait sur les 3-4 derniers mois de la saison à Monaco, c’était exceptionnel », indique l'ancien attaquant de l'OM, qui est désormais bluffé par l'évolution de Mbappé au PSG.

« Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde »