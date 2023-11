Un ancien de l’OM est fan de Mbappé

Jean de Teyssière

La saison 2016-2017 de l'AS Monaco va longtemps rester gravée dans l'histoire du championnat de France. L'équipe entraînée par Leonardo Jardim termine championne de France avec un effectif exceptionnel composé de Radamel Falcao, Bernardo Silva ou encore Kylian Mbappé. A l'époque, le désormais meilleur buteur de l'histoire du PSG n'en était qu'à ses débuts et Valère Germain, présent dans cette équipe lui aussi raconte les débuts de Mbappé.

Après être resté plus de 10 ans dans le championnat de France, Valère Germain est parti du côté de l'Australie et du Macarthur FC. Il y coule désormais des jours paisibles loin du tumulte et de la pression marseillaise. Avant de signer à l'OM, il était aux premières loges pour assister à l'éclosion de la nouvelle star du football français, lorsqu'il était à l'AS Monaco : Kylian Mbappé. Six ans après, il raconte les débuts de celui qui est désormais champion du monde.

«On ne savait pas s’il allait être au top du top comme maintenant»

So Foot a interviewé Valère Germain et l'ancien attaquant de l'OM est revenu sur l'éclosion de son ancien coéquipier à l'AS Monaco, Kylian Mbappé : « Je pense que c’est une évolution naturelle. Quand il a commencé avec nous, on sentait dans son jeu, que ce soit à l’entraînement ou pendant les matchs, qu’il était déjà sûr de lui et de là où il voulait aller. On ne savait pas s’il allait être au top du top comme maintenant, mais ce qu’il avait fait sur les 3-4 derniers mois de la saison à Monaco, c’était exceptionnel. »

«Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde»