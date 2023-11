Vente OM : Pablo Longoria lâche une bombe en coulisses

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lassé des rumeurs récurrentes entourant la vente de l'OM, Pablo Longoria continue de démentir le départ de Frank McCourt. Le président du club phocéen assure que le Bostonien est toujours très impliqué à Marseille comme en témoignent ses investissement récents. Et surtout, Pablo Longoria justifie le silence de l'homme d'affaires américain, rappelant qu'aucun propriétaire ne prend régulièrement la parole.

Les rumeurs entourant la vente de l'OM ne cessent d'enfler ces dernières semaines. Plusieurs médias expliquent que ce serait même imminent et que l'Arabie Saoudite deviendrait alors propriétaire du club phocéen. Une situation qui a le don d'agacer Frank McCourt et Pablo Longoria qui s'évertuent à démentir les rumeurs depuis quasiment trois ans. Correspondant à Marseille pour RMC , Florent Germain assure d'ailleurs que le président de l'OM lui a une nouvelle fois assuré que le club n'était pas en vente.

«Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé»

« Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé. Longoria demande dans quels grands clubs un actionnaire ou propriétaire prend la parole tous les six mois ? McCourt n’est pas président. Longoria a carte blanche et McCourt lui fait confiance. Sur les rumeurs de vente du club, je l’ai bien évidemment interrogé au sujet de la position du propriétaire. McCourt dément avec force même s’il ne peut pas le faire à chaque fois », assure le journaliste dans le podcast de l' After Marseille .

«Longoria garantit que McCourt s’inscrit dans la durée»