Incidents OM-OL : La sanction tombe pour un Marseillais

Presque un mois après les incidents en marge du match entre l'OM et l'OL, un premier supporter marseillais a été sanctionné par la justice. Il a été mis en cause dans l'affaire du caillassage des bus des supporters de l'OL, eux aussi sévèrement attaqués. Membre du groupe d'ultra MTP, il a été condamné à 3 ans d'interdiction de stade et quatre mois de prison avec sursis.

Alors que le match entre l'OM et l'OL se rejouera au stade Vélodrome le 6 décembre prochain, l'enquête continue pour tenter de mettre un nom sur les auteurs des caillassages des bus de l'OL. Celui des joueurs avait vu ses vitres voler en éclats et son entraîneur ne pas être loin de perdre son œil. Les car transportant les supporters lyonnais ont eu aussi été touchés et une première condamnation vient d'avoir lieu.

Thomas S. explique son geste

L'homme condamné se nomme Thomas S. et se revendique sympathisant du groupe d'ultra des MTP. Durant son procès devant le tribunal correctionnel de Marseille, il temps d'expliquer son geste : « J'ai eu un moment d'euphorie . » Visiblement stressé par l'audience comme le révèle L'Equipe , son avocat le corrige, parlant plutôt de folie. L'homme a passé 24 jours à la prison des Baumettes suite à son interpellation le soir des incidents.

3 ans d'interdiction de stade et quatre mois de prison avec sursis

Risquant jusqu'à un an de prison et cinq ans d'interdiction de stade, celui qui a lancé une pierre en direction du bus lyonnais voit la justice être clémente sur son cas puisqu'il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction. L'habitué des stades pour suivre l'OM devra donc pointer au commissariat lors de chaque match à domicile et extérieur de l'OM durant ces trois années d'interdiction de stade.