Il lâche l’OM et en rajoute une couche sur son départ

Depuis son départ de l’OM en septembre, Marcelino ne manque jamais une occasion de fustiger le club phocéen et son fonctionnement en interne. Désormais sur le banc de Villarreal, le technicien espagnol a très mal vécu la réunion entre certains groupes de supporters et la direction de l’OM le 18 septembre qui l’avait poussé au départ.

Nommé sur le banc de l'OM en fin de saison dernière afin de remplacer Igor Tudor qui avait décidé de partir, Marcelino n'aura tenu que quelques mois à Marseille. Le 20 septembre dernier, deux jours après la réunion houleuse entre les représentants de certains groupes de supporters, et la direction de l'OM, l'Espagnol remettait en effet sa démission. Très présent dans les médias espagnols depuis son départ, Marcelino en a d'ailleurs rajouté une couche.

«C'est très difficile de travailler dans un tel terreau»

« Nous avons essayé de nous adapter rapidement, en connaissant le français à un niveau acceptable, mais il y a eu des situations avec les ultras qui étaient loin d'être normales. Et heureusement, je ne les ai pas vécues, mais mes collègues les ont vécues, ce qui revient au même », rappelle le nouvel entraîneur de Villarreal dans une interview accordée à Sport .

«Il est dommage qu'un club aussi grand que l'OM n'ait pas un fonctionnement normal»