PSG : Luis Enrique répond à Thierry Henry, le FC Nantes valide !

Hugo Chirossel

Alors que Thierry Henry avait pointé du doigt le peu de but et le manque de spectacle du championnat de France cette saison, Luis Enrique lui a répondu, en marge de la réception de l’AS Monaco vendredi soir. L’entraîneur du PSG estime que la Ligue 1 n’est pas ennuyeuse et qu’elle a de bons joueurs. Une position que partage son homologue au FC Nantes, Pierre Aristouy.

« Le manque de spectacle en Ligue 1 ? Je n'ai jamais dit ça de la L1. Celui qui a dit ça se trompe . » Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant la réception de l’AS Monaco (5-2), Luis Enrique a de nouveau répondu aux propos de Thierry Henry sur la Ligue 1 vendredi soir après la victoire du PSG.

«Sincèrement, je n’en ai rien à cirer de tout ça»

Avant de jouer contre Le Havre, la question a également été posée à Pierre Aristouy : « Je m’attendais à ce qu’on en parle. Sincèrement, je n’en ai rien à cirer de tout ça. J’ai moins d’expérience que ces gens-là : que Thierry Henry, que Michel Der Zakarian, que Luis Enrique… », a répondu l’entraîneur du FC Nantes.

«Je suis assez proche de ce sentiment-là»