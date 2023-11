Le PSG perd Zaïre-Emery, Luis Enrique lâche un aveu

Alexis Brunet

Face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery a fêté sa première sélection avec l'équipe de France. D'abord buteur, le milieu de PSG s'est par la suite blessé. Le verdict est tombé, il ne rejouera plus de l'année. Une mauvaise nouvelle pour le coach parisien, Luis Enrique, mais ce dernier a avoué pouvoir s'appuyer sur un très bon groupe.

Le PSG est venu à bout de l'AS Monaco, vendredi soir, en ouverture de la treizième journée de Ligue 1. Les partenaires de Kylian Mbappé se sont imposés sur le score de 5 buts à 2, malgré le forfait de Marquinhos, ainsi que celui de Warren Zaïre-Emery.

Luis Enrique est content de son groupe

Au micro d'Alexandre Ruiz, pour Free Ligue 1 , Luis Enrique est revenu sur l'absence de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Pour le coach du PSG, il n'y a pas de raisons de s'inquiéter, car ce dernier possède un groupe d'une grande qualité. « J’ai une équipe exceptionnelle, avec de très très bons joueurs, et il y a des joueurs qui n’ont pas pu jouer et qui sont très importants. Mais je suis très chanceux d’avoir ce groupe. »

Marquinhos et Zaïre-Emery seront absents contre Newcastle

Mardi soir, le PSG retrouve la Ligue des champions, avec un match face à Newcastle. Pour cet affrontement très important, le club de la capitale sera encore privé de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Le Français devrait être absent jusqu'à la fin de l'année, alors que le capitaine parisien pourrait revenir après la rencontre face aux Magpies.