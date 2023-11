PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Dembélé

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé a ouvert son compteur avec le PSG. Et de quelle manière ! En s'amenant un ballon lui arrivant dans le dos d'une aile de pigeon, il décoche ensuite une lourde frappe en angle fermé qui trompe le malheureux Philipp Köhn. Un premier but à son image : technique, rapide, puissant. Il aura tout de même fallu attendre le 24 novembre pour le voir marquer son premier but, mais Luis Enrique ne lui en tient pas rigueur et est très heureux pour son numéro 7.

Luis Enrique peut être satisfait de son équipe après la large victoire face à Monaco (5-2). Quatre jours avant la réception de Newcastle en Ligue des Champions, le PSG a parfaitement préparé cette rencontre en battant une équipe qui aurait certainement joué le titre si elle était sortie vainqueur de son duel au Parc des Princes. Mais surtout, une semaine après son premier but de la saison avec l'équipe de France face à Gibraltar (14-0), Ousmane Dembélé a réitéré, cette fois-ci sous les couleurs parisiennes, inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs...

«Je suis très heureux pour Ousmane»

A la fin du match, au micro de PSG TV, Luis Enrique était ravi de voir que son numéro 7 avait enfin trouvé le chemin des filets : « Je suis très heureux pour Ousmane, pour tout ce qui se dit sur lui, même si tout est très positif. Mais pour moi, Ousmane est le joueur qui peut le plus déséquilibrer une équipe adverse. »

«Il est unique, et c’est un plaisir de le voir jouer»