PSG : Nouveau départ pour cette star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté depuis sa signature au PSG lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a enfin débloqué son compteur vendredi soir en marquant face à l'AS Monaco. Une délivrance pour l'international français, qui devrait donc prendre un nouveau départ maintenant qu'il a vaincu la malédiction devant le but avec le PSG.

Le PSG n'avait pas hésité à débourser 50M€ pour déloger Ousmane Dembélé du FC Barcelone cet été, et ainsi recruter l'international français dans le but de faire oublier Neymar et Lionel Messi. Seulement voilà, malgré un statut de titulaire indiscutable et un temps de jeu conséquent, l'ancien Rennais ne parvenait pas à inscrire le moindre but sous ses nouvelles couleurs depuis le début de la saison. Et Dembélé a enfin trouvé le chemin des filets vendredi soir, lors de la victoire du PSG en championnat contre l'AS Monaco (5-2).

Dembélé marque enfin au PSG

Interrogé au micro de Prime Video vendredi soir après la rencontre, Dembélé a livré son sentiment sur ce premier but inscrit au PSG : « Oui, ça fait plaisir, je suis content. Le plus important reste que l’équipe continue sur sa dynamique de victoires en Ligue 1. Nous attendons encore un gros soutien contre Newcastle mardi en Ligue des Champions, parce que nous devons gagner nos deux prochains matches européens », indique l'international français, qui ne perd pas pour autant de vue les objectifs collectifs de son équipe pour les jours et les semaines à venir.

« Ça fait plaisir de marquer »