Le PSG veut s'attaquer à un crack, ce sera 50M€ ?

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de River Plate, Claudio Echeverri aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos, le conseiller football du PSG. Consciente de la situation, la direction du club argentin compterait prolonger son crack de 17 ans. En effet, River Plate voudrait faire passer la clause libératoire de Claudio Echeverri à 50M€.

Pour renforcer son effectif, le PSG verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Claudio Echeverri. En effet, Luis Campos serait tombé sous le charme du crack de 17 ans d'après AS . Toutefois, la direction de River Plate ne compterait pas laisser filer son milieu offensif aussi facilement.

Mercato : Le PSG craque pour un joueur «incroyable» ! https://t.co/xpHtje7BjH pic.twitter.com/7UY8NtPOPp — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

River Plate veut prolonger Echeverri

Alors que le PSG et plusieurs autres écuries européennes sont sur les traces de Claudio Echeverri, les hautes sphères de River Plate auraient monté un plan. En effet, les Argentins compteraient prolonger leur numéro 19.

Un clause libératoire à 50M€ pour Echeverri ?