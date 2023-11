Un joueur de l’équipe de France humilié par une star du PSG ?

Thomas Bourseau

Theo Hernandez est l’un des joueurs les plus en vogue sur le marché des latéraux à gauche. Il est d’ailleurs le titulaire de Didier Deschamps en équipe de France à ce poste. Cependant, malgré les critiques qui visent Ousmane Dembélé sur ses approximations, l’attaquant du PSG a mis en grande difficulté Hernandez selon Daniel Riolo pendant PSG - Milan AC.

Ousmane Dembélé est souvent pointé du doigt pour certaines lacunes qu’il peut avoir dans le dernier geste, dans la prise de décision, ou bien dans sa lucidité. Cependant, son style de jeu est si imprévisible que même les meilleurs se retrouvent en difficulté.

Daniel Riolo lâche une punchline sur Theo Hernandez

Vendredi soir, en direct du Parc des princes dans le cadre de la victoire du PSG contre l’AS Monaco (5-2), Daniel Riolo a profité de l’ After Foot diffusé sur les ondes de RMC pour rappeler qu’Ousmane Dembélé mettait en difficulté les défenseurs les plus confirmés dont le titulaire au poste de latéral gauche en équipe de France : Theo Hernandez.

Fiasco pour le PSG, il annonce du lourd https://t.co/Az5WjCRJsA pic.twitter.com/RdAhqxsGi2 — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Theo Hernandez a «mangé le gazon» face à Ousmane Dembélé