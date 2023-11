Le PSG enflamme le mercato, quelle est sa plus grosse erreur ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé fort sur le marché en s'offrant onze joueurs au total pour cette saison, renforçant chacune de ses lignes. Selon vous, Luis Campos a-t-il fait du bon boulot sur le mercato ? Si non, quelle est sa plus grosse erreur au niveau du recrutement ?

Désireux de se révolutionner, le PSG a changé d'entraineur avant de frapper un grand coup sur le marché. En effet, le club de la capitale a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique dans un premier temps. Dans un second temps, Luis Campos s'est activé sur le mercato pour offrir la meilleure équipe possible au technicien espagnol. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé onze transferts au total, douze si on compte Xavi Simons, qui a été racheté avant d'être prêté dans la foulée au RB Leipzig.

Campos a offert 11 joueurs à Enrique

Plus précisément, le PSG a recruté à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Grâce à ce recrutement XXL, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a étoffé toutes les lignes de son effectif.

Tenas n'a jamais joué avec le PSG

En parallèle, le PSG s'est débarrassé de nombreux joueurs, et notamment de Marco Verratti, Neymar, Lionel Messi et Mauro Icardi. Pour en revenir aux arrivées parisiennes, de nombreuses recrues disposent d'un statut de titulaire aujourd'hui : Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Ousmane Dembélé. Au contraire, Kang-In Lee et Bradley Barcola sont utilisés régulièrement dans la rotation de l'effectif de Luis Enrique. Pour leur part, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont en concurrence pour une place de numéro 1 en tant que numéro 9, ayant un temps de jeu presque identique depuis leur signature. Enfin, Cher Ndour peine à emmagasiner du temps de jeu, tandis qu'Arnau Tenas n'a encore jamais joué en équipe première.



A votre avis, quelle est la plus grosse erreur du PSG sur le mercato ? C'est le moment de voter !