Un ancien du PSG proche du Real Madrid ? C’est bouclé

Thomas Bourseau

Depuis son départ du PSG, Mauro Icardi semble avoir retrouvé son meilleur niveau et son sens du but qui avait façonné sa réputation. Avec la cascade de blessures au Real Madrid, la rumeur d’un coup pour Icardi a pris de l’ampleur et n’a pas été démentie par son agent. Néanmoins, au Real Madrid, il n’y aurait pas de place pour accueillir Mauro Icardi dans les plans du comité de direction.

Mauro Icardi a connu des moments compliqués au PSG. En effet, poussé vers la sortie par le club de la capitale, l’Argentin a rebondi la saison dernière à Galatasaray où il a été sacré champion de SuperLig. Définitivement transféré au sein du club stambouliote, Icardi empile les buts. De quoi donner des idées au Real Madrid ?

Agent d’Icardi : «Nous sommes en pourparlers avec les responsables du Real Madrid»

Vinicius Jr et Rodrygo Goes sont blessés et cette situation serait susceptible de pousser le Real Madrid à recruter un avant-centre lors du mercato hivernal. Le nom de Mauro Icardi revient avec insistance. Et d’ailleurs, son agent Elio Pino a tenu le discours suivant à Fanatik samedi. « Je suis à Madrid en ce moment, il n'y a pas encore d'offre officielle ou officieuse de leur part. Mais nous sommes en pourparlers avec les responsables du Real Madrid ».

Le Real Madrid pas intéressé par Icardi ?