PSG : «Partir m'a fendu le coeur», il vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

Passé par le PSG pendant trois saisons, David Ginola a quitté le club parisien lors de l'été 1995. En effet, l'ancien attaquant français a été transféré à Newcastle, le prochain adversaire de l'écurie rouge et bleu en Ligue des Champions. Interrogé avant ce duel, David Ginola a avoué que son départ du PSG avait été un déchirement pour lui.

Arrivé au PSG lors de l'été 1992, David Ginola a défendu les couleurs rouge et bleu pendant trois saisons. Lors de l'intersaison 1995, l'ancien attaquant de l'équipe de France a fait ses valises pour migrer vers Newcastle, qui affronte le club de la capitale ce mardi soir en Ligue des Champions. Interrogé avant ce duel au sommet, David Ginola a reconnu que son départ du PSG avait été un moment difficile pour lui.

«J’ai vécu des moments particuliers ici»

« Si j'ai des exemples de moments de communion avec le public du Parc des Princes ? Oui, je pense au titre de champion de France que l’on a fêté avec le public, que ce soit au Parc des Princes ou aux Champs-Élysées. On a fêté ce titre mais aussi des victoires en coupes. On avait une véritable connivence avec le Parc, notamment Auteuil. Dans son ensemble, le stade avait une forme d’harmonie. Je me souviens de la tribune d’Auteuil où j’avais notamment mon fan club tout en haut. Quand je viens ici, j’ai les odeurs de la pelouse qui me font revivre des moments particuliers », a confié David Ginola, avant d'en rajouter une couche.

«Ce stade était un peu comme mon jardin»