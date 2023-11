Catastrophe à la Neymar pour le boss du PSG

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi n'assiste plus aux matches du PSG. Le président parisien s'est malheureusement blessé. Il devait donc rester en convalescence, et il ne pouvait pas se déplacer au stade. Comme un certain Neymar, le dirigeant du club de la capitale s'était fait les croisés lors d'un match de padel avec Marco Verratti.

Le PSG reçoit Newcastle mardi soir, en Ligue des champions. À l'occasion de cette rencontre, le club de la capitale va enregistrer un renfort de poids. En effet, d'après les informations de L'Équipe , Nasser Al-Khelaïfi devrait faire son retour au Parc des princes, et ce, après plusieurs semaines d'absence.

Nasser Al-Khelaïfi était blessé

Si Nasser Al-Khelaïfi ne pouvait pas se rendre au Parc des princes, c'est qu'il y avait une raison. Le président du PSG s'était blessé dernièrement, et il était donc dans l'incapacité de venir au stade. D'après les informations de Sports Zone , le dirigeant du club de la capitale s'était fait les croisés, lors d'un match de padel avec Marco Verratti. Une blessure que connaît malheureusement bien l'ancien joueur parisien Neymar.

Un match capital face à Newcastle

Le PSG espère bien que le retour de Nasser Al-Khelaïfi lui portera chance. Le match qui s'annonce face à Newcastle est très important pour les Parisiens. Le groupe de Ligue des champions du club de la capitale est très serré, et une victoire contre les Magpies permettrait d'aborder plus sereinement la dernière rencontre de la poule, à l'extérieur, sur la pelouse du Borussia Dortmund.