«Anéanti»... Une légende du PSG en plein calvaire à l’étranger

La rédaction

Figue emblématique du projet QSI, Thiago Silva quittait le club de la capitale en 2020 pour rallier Londres et plus précisément Chelsea. Opposés à Newcastle, le futur adversaire du PSG, samedi dans l'après-midi, les Blues se sont lourdement inclinés (4-1). Au coup de sifflet final, le défenseur central brésilien était abattu.

Chelsea restait sur un splendide match nul (4-4) contre Manchester City. Samedi, pour le retour de la trêve, c'est Newcastle qui est venu se dresser sur la route des joueurs de Mauricio Pochettino et ça a très mal tourné pour eux. En effet, Chelsea s'est incliné 4 buts à 1 et Thiago Silva a coûté un but à son équipe.

La boulette de Thiago Silva pour le but de Joelinton ❌#NEWCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/T5mNj9Ciiz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2023

Silva plombe Chelsea

Le défenseur central brésilien a manqué sa passe en retrait sur l'engagement lié au deuxième but de Newcastle. Joelinton en a donc profité pour assommer Chelsea qui venait tout juste d'encaisser un but. Thiago Silva a pris sa part de responsabilité.

«Je voudrais m’excuser auprès de tous pour la défaite»