PSG : Luis Enrique déclare sa flamme à une recrue du mercato !

Longtemps pointé du doigt depuis le début de la saison pour son manque de réalisme devant le but, Ousmane Dembélé a enfin débloqué son compteur avec le PSG vendredi soir contre l'AS Monaco. Et Luis Enrique, qui a toujours fait sa confiance à sa nouvelle recrue du mercato, n'a pas manqué de l'encenser après le match.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'avait pas hésité à mettre 50M€ sur la table pour recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Élément majeur du onze-type de Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale, l'international français avait malgré tout un gros souci depuis le début de la saison puisqu'il ne parvenait pas à débloquer son compteur avec le PSG. C'est désormais chose faite depuis vendredi soir et la victoire contre l'AS Monaco en championnat (5-2), et cela n'est pas pour déplaire à Luis Enrique.

« 100% du pur Dembélé »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du PSG a félicité Dembélé pour ce premier but : « Son but, c’est 100% du pur Dembélé. Un contrôle du gauche avec l’extérieur de la cheville et une frappe spectaculaire du droit qui se loge dans le haut du but. Ce but vient le récompenser, c’est bien. Malgré tout le bruit qu’il y avait autour de lui, je suis enchanté de ce que fait Ousmane depuis le premier jour », indique Luis Enrique, qui vante plus que jamais les mérites de sa recrue du mercato.

« Le joueur le plus déséquilibrant du monde »