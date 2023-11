«Beaucoup d’inquiétude» au PSG pour Zaïre-Emery ?

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery a vécu sa première sélection en équipe de France A la semaine dernière, mais s’est blessé à la cheville droite. Une entorse qui a engendré beaucoup d’inquiétude au sein du Paris Saint-Germain selon le journaliste de RMC Sport Arthur Perrot qui a d’ailleurs livré les coulisses de cette actualité.

Le 18 novembre dernier, l’équipe de France était en démonstration pour la réception de Gibraltar à Nice et a réalisé une performance historique : 14-0, battant le record des Bleus de 1995 face à l’Azerbaïdjan (10-0). Au cours de cette rencontre, Warren Zaïre-Emery est sorti sur blessure en raison d’une entorse à la cheville droite.

«Tout de suite, le staff médical du PSG a pris contact avec le médecin de l’équipe de France»

Couvrant l’actualité du PSG pour RMC Sport , le journaliste Arthur Perrot a révélé les coulisses des réactions au Paris Saint-Germain concernant la blessure de Warren Zaïre-Emery en équipe de France. « Si la blessure de Zaïre-Emery a été vécue comme un drame par le staff et les dirigeants du PSG ? Le mot est un peu fort, mais c’est tombé comme une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pour vous raconter les coulisses de cette soirée qu’on a vécu à Nice pendant laquelle il s’est blessé dans la foulée de son but. Tout de suite, le staff médical du PSG a pris contact avec le médecin de l’équipe de France au moment où Zaïre-Emery passait sa première IRM avant d’en passer une nouvelle le lendemain. Il y avait beaucoup d’inquiétude et Luis Enrique l’a bien compris ».

«C’est trop facile», il se lâche sur le PSG https://t.co/ToIzMu99Bo pic.twitter.com/ACodfqWkGT — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

«Il a un rôle central dans le dispositif tactique mis en place par Luis Enrique»