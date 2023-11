Avant Mbappé, un joueur de l’équipe de France au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Du haut de ses 22 ans, Khéphren Thuram pourrait-il griller la priorité à Kylian Mbappé pour le Real Madrid ? L’ex-agent de son père Lilian Thuram a confié avoir offert les services du milieu de terrain de l’OGC Nice et de l’équipe de France au Real Madrid. Le clan Thuram a d’ailleurs fait une déclaration.

Kylian Mbappé est régulièrement annoncé en partance au Real Madrid. Et à l’issue de la saison en cours, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait enfin débarquer à Madrid en raison de l’expiration de son contrat à Paris pour lequel il ne prendra pas de décision au fil des prochaines semaines comme le10sport.com vous le révélait le 2 octobre dernier.

«Je l'ai déjà recommandé à Carlo Ancelotti»

Le Real Madrid est constamment lié aux plus grands talents du football européen et mondial. Ancien agent de Lilian Thuram et ex-joueur de la Juventus, Oscar Damiani a récemment confié au journaliste Gianluca Di Marzio avoir approché l’entraîneur du Real Madrid qu’est Carlo Ancelotti pour une requête spéciale concernant Khéphren Thuram. « C'est au Real Madrid que Khéphren Thuram s'intégrerait le mieux. Je l'ai déjà recommandé à Carlo Ancelotti ».

PSG, Real Madrid… Mbappé annonce la couleur https://t.co/4jpKrGUrAx pic.twitter.com/bETCYx17DD — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Le clan Thuram s’annonce prêt à quitter le GYM pour aller plus haut