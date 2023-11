Un joueur de l’OM a fait capoter un transfert !

Thibault Morlain

Evoluant aujourd’hui au Qatar, Andy Delort en a connu des clubs en France et en Ligue 1. Une liste dans laquelle ne figure toutefois pas l’OM. Pourtant, l’international algérien était proche de rejoindre le club phocéen à l’été 2021 alors qu’il était en partance de Montpellier. Un transfert qui n’a finalement pas eu lieu. Le responsable ? Un joueur de l’OM.

Mario Balotelli, Valère Germain, Kostas Mitroglou, Vitinha… Ces dernières années, l’OM a empilé les attaquants, sans pour autant le numéro 9 idéal, celui qui est capable de porter l’équipe. Les idées ne manquaient pourtant pas sur la Canebière. Ainsi, à l’été 2021, Jorge Sampaoli espérait notamment accueillir Andy Delort, qui était alors l’un des meilleurs attaquants de la Ligue 1 avec Montpellier. Aujourd’hui au Qatar, l’international algérien se voyait d’ailleurs rejoindre l’OM à ce moment. En vain…



Vente OM : Une légende du club pousse pour l'Arabie Saoudite ! https://t.co/5tBbtftDSx pic.twitter.com/0YINZwL0SW — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

« Au final, ils n’ont pas vendu un joueur »

A l’été 2021, Andy Delort a finalement quitté Montpellier pour rejoindre l’OGC Nice. Et s’il n’a pas rejoint l’OM à ce moment, c’est à cause d’un joueur du club phocéen comme il a pu l’expliquer au micro de RMC : « L’OM commençait à me titiller, ça devait se faire avec Marseille. Ça avait plutôt bien avancé avec Marseille et Laurent Nicollin savait que j’avais un faible pour Marseille. Au final, ils n’ont pas vendu un joueur, ça n’a pas pu se faire et derrière j’ai signé à Nice ».

« Si on vend Caleta-Car, on fait signer Andy »