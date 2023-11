Il en rajoute encore une couche sur son transfert avorté à l’OM

Thibault Morlain

Ayant connu de nombreux clubs en France, Andy Delort était passé de Montpellier à l’OGC Nice lors du mercato estival 2021. Ce n’était pourtant pas ce qui était prévu pour l’international algérien. En effet, Delort l’a déjà fait savoir, il voulait avant tout rejoindre l’OM lors de cette période. Un transfert qui n’a finalement pas vu le jour et le principal intéressé est à nouveau revenu sur cet échec.

A l’OM, la recherche d’un attaquant est un dossier qui revient en boucle à chaque mercato. Depuis l’arrivée de Frank McCourt, le club phocéen a toujours voulu ce « grantatakan » sans pour autant trouver la perle rare. Celle-ci aurait pu très bien se nommer Andy Delort. Habitué aux joutes de la Ligue 1, celui qu’on a notamment vu à Montpellier ou encore Nice espérait rejoindre l’OM à l’été 2021. Une opération qui a finalement capoté…

« Ça devait se faire avec Marseille »

Présent ce mardi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC , Andy Delort a de nouveau évoqué son transfert de Montpellier à l’OGC Nice et l’échec de son départ pour l’OM. Celui qui joue désormais au Qatar explique alors : « L’OM commençait à me titiller, ça devait se faire avec Marseille. Ça avait plutôt bien avancé avec Marseille et Laurent Nicollin savait que j’avais un faible pour Marseille. Au final, ils n’ont pas vendu un joueur, ça n’a pas pu se faire et derrière j’ai signé à Nice ».

« Longoria a pris la décision de ne pas me prendre »