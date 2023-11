PSG, Real Madrid… Mbappé annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'année 2024 sera chargée pour Kylian Mbappé. En plus de la Ligue des champions et de la Ligue 1, l'international français devrait disputer l'Euro en juin prochain et espère être de la partie lors des prochains Jeux Olympiques. En conférence de presse, le joueur a dévoilé ses ambitions, qui ont été largement commentées en Espagne.

Kylian Mbappé a soif de victoires. Vainqueur du Mondial en 2018, le joueur espère garnir son palmarès en remportant, par exemple, la Ligue des champions avec le PSG, ou alors l'Euro, qui débutera en Allemagne le 14 juin prochain. Mais Mbappé espère, aussi, marquer de son empreinte les prochains Jeux Olympiques, qui se dérouleront à Paris. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Gibraltar, la star du PSG en a remis une couche et annoncé qu'il souhaitait disputer ce tournoi.

« J'ai toujours voulu jouer les JO »

« J'ai toujours voulu jouer les JO. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, c'est mon employeur qui décide. Ce sera un plaisir de les jouer. Le dernier mot revient à mon employeur. S'il ne veut pas que je les fasse, je ne les ferai pas. Ce n'est pas un problème, mais j'aimerai les jouer bien sûr. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Je ne peux rien changer contre ça. Ce que je veux, c'est bien sûr de les jouer. Je pense que les gens ont envie que je les fasse aussi. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre » avait lâché Mbappé.

Un message passé à son prochain club ?