Mercato : Coup dur à Barcelone, un joueur du PSG ciblé ?

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone va devoir faire sans Gavi jusqu’à la saison prochaine. Blessé au ligament antérieur du genou droit, Gavi est indisponible pour le Barça et le club culé chercherait à lui trouver un remplaçant lors du mercato hivernal. Le profil de Fabian Ruiz, membre du turnover du PSG, plairait particulièrement au club culé. Encore faudrait-il le convaincre de quitter la capitale.

Pendant la trêve internationale, le PSG et le FC Barcelone ont tous deux reçus de mauvaises nouvelles pour leurs cracks respectifs. En effet, Warren Zaïre-Emery, titi parisien de 17 ans, a contracté une entorse à la cheville droite avec l’équipe de France. Ce qui va l’éloigner des terrains jusqu’à 2024. Du côté du Barça , Gavi a eu moins de chance que le milieu de terrain du PSG puisque l’international espagnol de 19 ans souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit.

Fabian Ruiz de retour en Espagne… à Barcelone ?

Saison terminée pour Gavi. De quoi forcer le FC Barcelone à scruter le marché des transferts en marge du mercato hivernal afin de saisir la meilleure opportunité possible. Selon Mundo Deportivo , Fabian Ruiz pourrait être l’heureux élu. L’ancien joueur du Betis Séville serait susceptible d’effectuer son retour en Espagne puisque le Barça prendrait en considération le fait de lancer une offensive pour Ruiz afin de pallier la blessure de Fabian Ruiz.

«J’ai gagné le titre avec Paris, et je me sens bien en France aujourd'hui»