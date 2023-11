PSG : Mbappé vend la mèche pour son avenir ?

La rédaction

Auteur d'un triplé face à Gibraltar samedi soir (victoire 14-0), Kylian Mbappé a franchi la barre symbolique des 300 buts de sa carrière. Mais pour le joueur français, ce n'est rien qu'une étape. La star souhaite améliorer sa marque en se montrant performant avec le PSG. Signe que Mbappé a encore la tête au PSG.

Festival de buts à Nice samedi soir. Près de la Promenades des Anglais, l'équipe de France s'est baladée face à une faible formation de Gibraltar, réduite à dix dès la 16ème minute. Au cours de cette rencontre, neuf joueurs français ont trouvé le chemin des filets, dont Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Désormais, le joueur du PSG compte 46 buts en sélection et près de 300 buts en carrière. Une marque purement symbolique pour l'international tricolore, pour qui ce n'est que le début.

Mbappé se projette avec le PSG

« Les 300 buts, c'est une nouvelle étape pour moi mais ça passe au second plan, on a fait une performance collective extraordinaire. C'est une étape, je veux continuer à être décisif pour l'équipe nationale et le club » a confié Mbappé au micro de TF1.

