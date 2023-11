Mbappé annonce du lourd au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Soirée parfaite pour Kylian Mbappé et l'équipe de France. Les Bleus ont battu aisément Gibraltar à Nice ce samedi (14-0). Kylian Mbappé est allé de son triplé. Désormais, le joueur du PSG compte 300 buts en carrière et n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Le capitaine de l'équipe de France espère se montrer décisif en club dans les prochaines semaines.

Un triplé, 46 buts sous le maillot de l'équipe de France, 300 buts en carrière. Ces chiffres illustrent la soirée parfaite vécue par Kylian Mbappé. Avec ses coéquipiers, le joueur du PSG a battu largement Gibraltar et permis à l'équipe de France d'enregistrer la plus large victoire de son histoire.

Mbappé - PSG : Un gros contrat pour tout relancer ? https://t.co/fahZFSa4K4 pic.twitter.com/OWFxGtEu87 — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Mbappé atteint les 300 buts en carrière

Au micro de TF1 , Mbappé s'est arrêté sur cette soirée historique et sur sa performance individuelle. « Les 300 buts, c'est une nouvelle étape pour moi mais ça passe au second plan, on a fait une performance collective extraordinaire » a déclaré le capitaine des Bleus.

« C'est une étape »