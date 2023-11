Mbappé - PSG : Deschamps se moque de Luis Enrique en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’équipe de France a frappé fort samedi sur la pelouse de l’OGC Nice en pulvérisant Gibraltar (14-0). Une victoire qui entre dans l’histoire des Bleus qui ne l’avaient jamais emporté sur un tel score. Kylian Mbappé y est allé de son triplé, comme lors de sa dernière sortie avec le PSG. De quoi pousser Didier Deschamps à faire référence à la remarque de luis Enrique sur la star tricolore, avant de se montrer plus sérieux en conférence de presse.

Victoire historique pour l’équipe de France ! Les hommes de Didier Deschamps ont écrasé Gibraltar (14-0) ce samedi soir à Nice avec un écart de buts record. Kylian Mbappé a contribué à ce succès avec un triplé, comme lors de sa dernière apparition sous le maillot du PSG face à Reims (3-0). Ce jour-là, Luis Enrique avait surpris en se déclarant « pas très content » de Kylian Mbappé, estimant que celui-ci pouvait « faire encore mieux », une sortie dont s’est souvenu Didier Deschamps samedi soir.

Quand Deschamps chambre Luis Enrique avec Mbappé

Petite pique ou simple blague ? Didier Deschamps a en tout cas chambré Luis Enrique au moment de revenir sur la prestation de Kylian Mbappé face à Gibraltar. « Non, j'attends beaucoup plus de lui », s’est-il amusé au micro de TF1 .

« Il est totalement impliqué »