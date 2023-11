PSG : Mbappé lâche une réponse pour l’été prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus de son avenir très incertain avec le PSG, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son éventuelle participation aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France l'été prochain. Et l'attaquant tricolore, qui n'a caché son rêve de disputer cette compétition, indique qu'il se rangera derrière la décision de son employeur.

Vendredi, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse aux côtés de Didier Deschamps, et le capitaine de l'équipe de France a bien évidemment fait le point sur la fin de son contrat avec le PSG et une éventuelle prolongation à venir : « Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrais. Le pays avant tout », a indiqué Mbappé. Mais un autre sujet sensible est venu sur la table pour la star du PSG.

Les JO, un sujet pour Mbappé

En effet, Mbappé n'a jamais dissimulé son envie très forte de disputer les Jeux Olympiques 2024, qui se dérouleront en France l'été prochain. Un point de discussion qui devrait d'ailleurs avoir son importante dans ses négociations avec le PSG et le Real Madrid, son principal courtisan sur le marché.

« Mon employeur qui décide »