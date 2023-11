PSG : Le vestiaire lâche un aveu sur Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'occasion d'un entretien accordé à la presse italienne ce samedi, Fabian Ruiz s'est prononcé sur son entente avec Luis Enrique. Le milieu de terrain espagnol a salué sa proximité avec le groupe parisien et n'a pas hésité à le comparer à un autre technicien, son sélectionneur Luis de la Fuente.

Pendant plus d'un an, Luis Enrique s'est passé des services de Fabian Ruiz. Entre septembre 2021 et décembre 2022, le milieu de terrain n'avait plus été appelé par son sélectionneur. « Je ne sais pas pourquoi cela s’est produit » a admis Fabian Ruiz, qui a depuis retrouvé Luis Enrique au PSG.

Le PSG s’attaque à un crack, il reçoit une invitation au Real Madrid https://t.co/P8YvWCznIk pic.twitter.com/Df0ZTKhYhQ — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Fabian Ruiz compare ses deux entraîneurs

Et malgré les tensions qui ont pu exister par le passé, Fabian Ruiz est ravi de pouvoir évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, il a noté des similitudes avec Luis de la Fuente, qui a pris la succession de Luis Enrique à la tête de la sélection espagnole.

« Il aime être proche des joueurs »