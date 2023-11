Un attaquant du PSG en pleine galère, il a trouvé la solution

Arnaud De Kanel

En panne de confiance, Randal Kolo-Muani espérait certainement retrouver un peu d'allant avec l'équipe de France contre Gibraltar ce samedi soir. Mais finalement, Didier Deschamps devrait titulariser Marcus Thuram, ce qui laisserait l'attaquant du PSG sur la touche. Frédéric Piquionne estime de son côté que la présence de Thuram ne devrait pas compromettre celle de Kolo-Muani qui est capable d'évoluer sur le flanc droit.

Kolo-Muani à droite ?

Ainsi, une titularisation de Randal Kolo-Muani à droite de l'attaque pourrait bien être la solution pour que l'attaquant du PSG retrouve la confiance. Dans les colonnes de L'Equipe ce samedi, Frédéric Piquionne a glissé cette idée.

«J'essaierais de le relancer à droite»