Il rejoint Mbappé au PSG, sa réponse est hallucinante

Warren Zaïre-Emery explose cette saison au PSG. Mais le milieu de terrain avait fait ses premières apparitions en équipe première la saison dernière, sous les ordres de Christophe Galtier. Formé au sein du club parisien, le joueur avait, alors, affiché une sérénité déconcertante, peu impressionné à l'idée d'évoluer aux côtés de stars comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi.

Warren Zaïre-Emery pourrait se rappeler longtemps de ce 18 novembre 2023. Didier Deschamps pourrait lui offrir sa première sélection face à Gibraltar ce samedi. Une nouvelle étape pour le milieu de terrain, qui avait fait ses premières apparitions la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier.

Galtier l'avait lancé la saison dernière

Très vite, Zaïre-Emery avait obtenu l'adhésion du vestiaire. Les stars comme Lionel Messi ou Neymar le choisissaient régulièrement pour participer aux petits jeux à l'entraînement. Mais pour le milieu de terrain, le fait de côtoyer ces stars n'a pas impacté son comportement.

« Oh bah rien »