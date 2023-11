Deschamps change ses plans, bonne nouvelle pour Zaïre-Emery ?

Jean de Teyssière

Mercredi, Eduardo Camavinga a subi un choc avec Ousmane Dembélé lors de l'entraînement de l'équipe de France. Le verdict est tombé pour le milieu de terrain du Real Madrid : il souffre d'une rupture du ligament externe et sera éloigné des terrains entre huit et dix semaines. Une absence qui contraint Didier Deschamps à changer ses plans. Qui pourrait profiter à Warren Zaïre-Emery ?

L'image aurait été belle mais elle n'aura pas lieu. Eduardo Camavinga, remplacé par Warren Zaïre-Emery lors du match face à Gibraltar, lui offrant par la même occasion le record du plus jeune joueur de l'équipe de France à porter le maillot bleu depuis 1945. Mais quittons la fiction pour rejoindre la réalité. Camavinga assistera peut-être à ce record devant sa télévision mais est certainement plus attaché à récupérer au plus vite de cette blessure. En tout cas Didier Deschamps doit se creuser la tête pour lui trouver le remplaçant idoine.

Zaïre-Emery titulaire face à Gibraltar ?

Une chose est sûre : Warren Zaïre-Emery foulera la pelouse niçoise ce samedi face à Gibraltar, à 17 ans, 8 mois et 10 jours. C'est Didier Deschamps qui l'a annoncé en conférence de presse ce vendredi : « La semaine a été très animée pour Warren, notamment à l'extérieur. Warren est Warren, avec sa tranquillité. On parle beaucoup de lui, c'était déjà le cas avec le PSG, ça prend un peu plus d'importance avec la sélection. Il reste toujours concentré sur le terrain. Il est naturel. S'il ne commence pas comme titulaire demain, il sera de toute façon international. »

«Camavinga ? Il était prévu qu'il joue donc je vais devoir le remplacer»