Deschamps a pris sa décision après la mauvaise nouvelle

Amadou Diawara

Touché à un genou, Eduardo Camavinga doit déclarer forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Privé du milieu de terrain du Real Madrid, Didier Deschamps a déjà choisi son remplaçant. En effet, le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler Khephren Thuram.

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de faire appel à cinq milieux de terrain au total : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus) et Warren Zaïre-Emery (PSG).

Camavinga quitte le rassemblement des Bleus

Toutefois, Didier Deschamps ne pourra pas aligner Eduardo Camavinga lors des deux prochains matchs des Bleus : Gibraltar et Grèce le 18 et 21 novembre. Touché au genou droit, le milieu de terrain du Real Madrid doit retrouver son club pour réaliser des examens approfondis et connaitre la nature exacte de sa blessure.

Khephren Thuram remplace Eduardo Camavinga

Pour pallier l'absence d'Eduardo Camavinga, Didier Deschamps a décidé de convoquer un nouveau milieu de terrain. En effet, comme annoncé par la FFF ce jeudi matin, le patron tricolore a rappelé Khephren Thuram (OGC Nice, 22 ans), qui compte actuellement une sélection (France 4-0 Pays-Bas le 24 mars 2023).