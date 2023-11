Équipe de France : Deschamps relance son avenir, Zidane peut y croire

Arnaud De Kanel

Suite au nouveau parcours héroïque de l'équipe de France en Coupe du monde, Didier Deschamps avait décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2026, laissant Zinédine Zidane dans l'attente 4 ans de plus. Avant la trêve, le Bayonnais s'est confié sur son avenir et il a notamment révélé son désir de retrouver un club une fois son aventure avec les Bleus terminée. Zidane y voit donc un peu plus clair.

Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France, Didier Deschamps connait un franc succès. Finaliste de l'Euro 2016, vainqueur d'une Ligue des Nations, d'une Coupe du monde et finaliste de la dernière édition du Mondial, l'ancien entraineur de l'OM a des résultats hors normes qui lui donnent toute la légitimité pour continuer avec les Bleus . En début d'année, alors qu'une prolongation de deux ans était envisagée, il réussissait à faire craquer la FFF en prolongeant pour 4 ans, jusqu'en 2026. A la fin de son contrat, l'ancien entraineur de l'OM en sera à 12 ans de mandat et il devrait laisser sa place.



«Je ne continuerai pas pour continuer»

En effet, Didier Deschamps aimerait reprendre du service en club. « Oui, oui, à partir du moment où je l’ai fait. Mais je ne me pose pas la question aujourd’hui. Je ne sais pas de quoi sera fait demain ou après-demain. J’ai un grand privilège, c’est d’avoir la liberté de choisir. Quitter les Bleus ? Ça arrivera à un moment donné. Je sais que j’ai une place très enviée, c'est normal, c'est le haut niveau. Si j’ai moins de passion, d’envie, de détermination, je ne continuerai pas pour continuer. D’autant plus pour ce que représente pour moi ce maillot bleu-blanc-rouge. Je le considère, professionnellement, au-dessus de tout », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France dans un entretien accordé à Nice-Matin la semaine passée. L'espoir renait pour Zinédine Zidane.

Quel avenir pour Zidane ?