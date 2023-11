Casse-tête pour Deschamps, Mbappé lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France sera opposée à Gibraltar samedi, Didier Deschamps devrait lancer Marcus Thuram dès le coup d’envoi. L’attaquant de l’Inter Milan est pressenti pour être titulaire, plutôt que Randal Kolo Muani ou Olivier Giroud. En conférence de presse, Kylian Mbappé a évoqué la concurrence à la pointe de l’attaque des Bleus.

Il aura fallu attendre ce vendredi 17 novembre pour revoir Kylian Mbappé en conférence de presse, chose qu’il n’avait plus faite depuis le mois de juin. Le capitaine de l’équipe de France a évoqué plusieurs sujets et notamment la concurrence en attaque chez les Bleus .

Deux stars dans le dur au PSG, Mbappé monte au créneau https://t.co/WemJixRyTO pic.twitter.com/Y6nhrsLWwM — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

«C’est pas une question pour moi ça»

Alors que Marcus Thuram est pressenti pour démarrer la rencontre de samedi face à Gibraltar, Kylian Mbappé a été interrogé sur le profil qu’il préférait entre celui de l’attaquant de l’Inter Milan, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani : « C’est pas une question pour moi ça (rire). Pour qu’après tu dises : “Kylian il préfère jouer avec lui et il aime pas les deux autres.” »

«Que le meilleur joue»