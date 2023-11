Le Real Madrid furieux à cause de l’équipe de France ?

Jean de Teyssière

La nature de la blessure d'Eduardo Camavinga a été communiquée ce vendredi et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le milieu de terrain du Real Madrid puisqu'il a été victime d'une rupture du ligament latéral externe du genou droit. Son absence est estimée entre huit à dix semaines et le Real Madrid serait furieux contre la FIFA et l'équipe de France.

« Suite aux examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Eduardo Camavinga, il a été diagnostiqué une rupture du ligament latéral externe du genou droit. En attente d'évolution . » Tels sont les mots glissés par le Real Madrid dans leur communiqué informant de la nature de la blessure de celui qui a récemment signé une prolongation de contrat jusqu'en 2029...

Camavinga absent 10 semaines ?

Si le Real Madrid n'a pas communiqué sur la durée de l'indisponibilité d'Eduardo Camavinga, les médias espagnols, Relevo en tête, annoncent que l'international français pourrait manquer entre huit et dix semaines de compétitions. Il pourrait alors être de retour au minimum début janvier. Un gros coup dur pour le Real Madrid, qui voit la liste de ses blessés continuer de se rallonger après Thibaut Courtois, Arda Guler, Vinicius Junior, Militao, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham ou encore Dani Ceballos...

Le Real Madrid est furieux