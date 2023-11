Le PSG se rate, le vestiaire annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est en danger. Certes, le club parisien pointe à la deuxième place de son groupe en Ligue des champions et demeure virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale. Mais la formation de Luis Enrique ne devra pas se louper lors de la prochaine rencontre face à Newcastle le 28 novembre prochain.

Battu par le Milan AC lors de la dernière journée de Ligue des champions (2-1), le PSG n'a toujours pas assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Dans ce groupe F, tout reste possible. Un scénario catastrophe n'est pas écarté, notamment en cas de nouvelle contreperformance face à Newcastle.

Fabian Ruiz revient sur la défaite à Milan

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Fabian Ruiz est revenu sur le parcours de son équipe, et notamment sur son dernier match face au Milan AC. « A Paris, nous avons dominé pendant 90 minutes et Milan n'a pratiquement eu aucune occasion. A San Siro, ce fut une tout autre histoire. Ils étaient dans une situation désespérée et ont dû réagir » a confié le milieu de terrain du PSG.

« Nous devons juste gagner »