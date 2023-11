Mercato : Le «nouveau Mbappé» affole l’Europe

Axel Cornic

L’ascension fulgurante de Kylian Mbappé a inspiré et va sans aucun doute inspirer des nombreux autres jeunes talents français et cela pourrait bien être le cas de Malamine Efekele. A seulement 19 ans, l’attaquant qui évolue chez les jeunes de l’AS Monaco commence à faire parler de lui aux quatre coins de l’Europe, surtout en Angleterre.

Il n’a que 24 ans, pourtant Kylian Mbappé semble déjà avoir fait le tour de la planète football. Champion du monde, star incontestée du PSG, collectionneur de records et capitaine de l’équipe de France, il a gravit les échelons à une vitesse folle et forcément, cette succes-story fait saliver.

Efekele, la nouvelle pépite de l’AS Monaco

Ainsi, on pourrait voir d’autres talents précoces suivre ses traces et exploser lors des prochaines années ! Il pourrait bien s’agir de Malamine Efekele, qui a signé son premier contrat professionnel à l’AS Monaco au cours de l’été 2022 et qui fait énormément parler de lui. Plusieurs clubs français et espagnols semblent d’ailleurs s’intéresser a cet ailier droit d’à peine 19 ans.

Chelsea prêt à miser gros sur lui ?