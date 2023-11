PSG : Deschamps mise sur Mbappé, c’est totalement validé

Axel Cornic

Après avoir été la star offensive de l’équipe de France, Kylian Mbappé en est devenu le capitaine après la retraite internationale d’Hugo Lloris, alors que certains penchaient plutôt pour le plus expérimenté Antoine Griezmann. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain semble convaincre dans ce rôle, comme cela semble être le cas avec l’ancien international Bixente Lizarazu.

Certains avaient des gros doutes. A même pas 25 ans et surtout surexposé médiatiquement, Kylian Mbappé ne semblait pas être le candidat parfait pour devenir capitaine de l’équipe de France. C’est pourtant lui que Didier Deschamps a choisi pour prendre la suite d’Hugo Lloris.

Mauvaise nouvelle pour Zaïre-Emery, Deschamps va arranger le PSG https://t.co/ak0BsNQcHB pic.twitter.com/0e84lRV0BH — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Mbappé est brillant dans tout ce qu’il dit »

Interrogé sur ce sujet dans Téléfoot , Bixente Lizarazu a estimé que le costume de capitaine n’était pas trop large pour Mbappé. « Il est très très vif, il a énormément de répartie, il est brillant dans ce qu’il dit. Le joueur, on a tout dit. 300 buts, ce n’est pas neutre. Tout ce qu’il fait, ce n’est pas neutre bien entendu, mais c’est le plus facile à la limite. Par contre, son attitude, je la trouve exceptionnelle » a déclaré l’ancien latéral gauche aux 97 sélections en équipe de France.

« Le capitanat l’a fait grandir, ça j’en suis convaincu »