PSG : Le surprenant plan de Luis Enrique pour oublier Zaïre-Emery

Axel Cornic

La blessure de Warren Zaïre-Emery est un coup dur pour l’équipe de France, mais surtout pour le Paris Saint-Germain. Le milieu de 17 ans s’est en effet révélé indispensable pour son club depuis le début de la saison, puisqu’il est le 3e joueur le plus utilisé par Luis Enrique… qui devra désormais trouver une solution pour les prochaines échéances parisiennes.

La joie a été de courte durée. Devenu le plus jeune joueur à porter les couleurs de l’équipe de France depuis l’après-guerre, Warren Zaïre-Emery est sorti sur blessure après seulement vingt minutes. Il souffre d’une grosse entorse de la cheville qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, peut-être même jusqu’en janvier 2024.

Le PSG devra faire sans Zaïre-Emery

La grande question est donc désormais de savoir comment le PSG va se passer d’un joueur certes seulement âgé de 17 ans, mais essentiel dans le dispositif de Luis Enrique depuis le début de la saison. Il totalise en effet 1265 minutes de jeu et seuls Milan Skriniar ainsi que Gianluigi Donnarumma le dépassent à Paris, avec respectivement 1349 et 1440 minutes de jeu.

Marquinhos au milieu pour le remplacer ?