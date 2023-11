Zaïre-Emery blessé, panique totale au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La victoire spectaculaire de l’équipe de France samedi soir contre Gibraltar (14-0) a été entachée par la blessure de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du PSG souffre d’une grosse entorse à la cheville et devrait manquer plusieurs semaines de compétition ce qui ne va pas arranger Luis Enrique qui dispose de peu d’options pour le remplacer.

Auteur d'un début de saison impressionnant, Warren Zaïre-Emery a logiquement été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Il était même titulaire samedi soir pour sa première sélection à l'occasion de la réception de Gibraltar. Une rencontre qui a vu les Bleus livrer une véritable démonstration s'imposant sur le score impressionnant de 14-0. Une victoire à laquelle le milieu de terrain du PSG a contribué en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais sur l'action de son but, Zaïre-Emery s'est malheureusement blessé. Après le match Didier Deschamps donnait de ses nouvelles.

Coup dur pour le PSG, Zaïre-Emery sort du silence https://t.co/i34o9k8u0Q pic.twitter.com/Q1DnA1urRC — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Longues absences pour Zaïre-Emery ?

« Des informations que j'ai, l'examen est rassurant, il n'y a pas de fracture mais il y a une bonne grosse entorse. Cette inquiétude est au moins déjà écartée car elle existait sur le moment et quand on revoit le geste d'une violence inouïe. Je préfère qu'il se rappelle de sa première sélection pour son premier but que pour d'autres raisons plus négatives. C'est bien ce qu'il a fait mais ça s'est arrêté plus tôt que prévu. J'espère que ce ne sera pas trop long pour lui », confiait le sélectionneur au micro de TF1 .

Le PSG a peu de solutions pour le remplacer

Warren Zaïre-Emery devrait donc être absent plusieurs semaines et ne rejouera probablement pas en 2023. Par conséquent, le PSG va devoir faire sans son milieu de terrain, devenu indispensable cette saison. Et pour le remplacer, Luis Enrique a peu d'options à sa disposition. La plus logique serait de titulariser Fabian Ruiz, mais l'Espagnol a surtout été utilisé en doublure de Manuel Ugarte jusque-là tandis que Carlos Soler est également utilisé dans un autre registre. Par conséquent, une solution pourrait être de placer Vitinha dans l'axe aux côtés de l'Uruguayen afin d'installer Lee Kang-In à gauche. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique doit être particulièrement inquiet alors que le PSG s'apprête à affronter coup sur coup Monaco et Newcastle...