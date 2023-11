Le PSG perd son phénomène, Mbappé croise les doigts

Jean de Teyssière

La soirée de l'équipe de France aurait pu être belle mais il y a finalement eu un point noir : la sortie sur blessure précoce Warren Zaïre-Emery à la 18ème minute de jeu. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a été victime d'une terrible entorse suite à un tacle très mal maîtrisé de la part d'Ethan Santos, le joueur de Gibraltar. Kylian Mbappé, son coéquipier en club et en sélection, espère que tout ira bien pour le jeune parisien.

Après avoir étrillé Gibraltar 14-0 à Nice, les joueurs de l'équipe de France se sont forcément enquis de l'état de santé de Warren Zaïre-Emery, qui fêtait sa première sélection avec les Bleus. Victime d'une grosse entorse, son indisponibilité n'est pas connue, mais elle risque d'être longue.



Zaïre-Emery, la soirée douce amère

Tout était fait pour que Warren Zaïre-Emery vive une soirée inoubliable. Elle le deviendra certainement, le milieu de terrain du PSG a démarré la rencontre face à Gibraltar (14-0) et est donc devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France depuis 1945 à porter la tunique bleue. Pour couronner le tout, il a même marqué son premier but à la 16ème minute, pour porter le score à 3-0. Mais au moment de la frappe, Ethan Santos, totalement dépassé depuis le début de la rencontre, réalise un tacle absolument pas maîtrisé qui termine sur la cheville du malheureux Parisien. La douleur est forte et WZE ne peut même pas fêter son premier but, puisqu'il est remplacé. Victime d'une entorse, son absence devrait être longue...

«On espère que ce n'est pas trop grave et on va voir ce qu'il va se passer»