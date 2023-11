Coup de chaud pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery est entré dans l’histoire de l’équipe de France ce samedi soir de par sa titularisation à 17 ans et 8 mois ainsi que son but marqué. Néanmoins, sur l’action du but, le milieu de terrain du PSG a été touché à la cheville et est sorti dans la foulée. Coup dur à prévoir pour le Paris Saint-Germain.

Warren Zaïre-Emery a disputé ses premières minutes en équipe de France A ce samedi soir à Nice lors de la réception de Gibraltar. En 1/4 d’heure, le titi parisien de seulement 17 ans avait déjà battu un record en devenant le plus jeune joueur depuis la première guerre mondiale à 17 ans, 8 mois et 10 jours.

Zaïre-Emery, deuxième plus jeune buteur de l’histoire des Bleus

En sentinelle et aux côtés d’Antoine Griezmann et d’Adrien Rabiot dans un milieu à trois, Warren Zaïre-Emery n’aura eu besoin que d’un quart d’heure afin de marquer son premier but en équipe de France A. Servi par Kingsley Coman, Zaïre-Emery a parfaitement repris le centre du joueur du Bayern Munich et a redressé le ballon au fond des filets de Dayle Coleing, portier de Gibraltar. Ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l’historie de l’équipe de France derrière Maurice Gastiger et devant Eduardo Camavinga.

Zaïre-Emery blessé, coup dur pour le PSG ?

Néanmoins, au moment de sa frappe, Warren Zaïre-Emery a été touché par Ethan Santos lors du tacle à la cheville que ce dernier lui a assené sur le but. Sorti directement, l’international français a rejoint les vestiaires accompagné du staff médical en boitant. À la mi-temps, le joueur est parti à l'hôpital pour y passer des examens. Le PSG pourrait être privé de Zaïre-Emery au terme de la trêve internationale…