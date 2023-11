Il s’oppose à Mbappé et pousse un coup de gueule

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé ne s'en cache pas. Dans les prochaines années, le joueur du PSG espère remporter son premier Ballon d'Or. Cette année, il a terminé troisième juste derrière Lionel Messi et Erling Haaland. Contrairement à Mbappé, Adrien Rabiot se fiche éperdument des récompenses individuels. Il a livré le fond de sa pensée avant de défier Gibraltar ce samedi.

Battu par l'Argentine de Lionel Messi en finale du dernier Mondial, Kylian Mbappé savait que le Ballon d'Or allait lui échapper cette année. « Messi le mérite. Quand Messi remporte une Coupe du monde, Messi doit gagner le Ballon d'Or. Le 18 au soir, je savais qu'il avait gagné la Coupe du monde et le Ballon d'Or. Tout le monde le savait » a lâché le joueur du PSG, troisième du classement.





« Le Ballon d’Or, c’est toujours un objectif »

Mais Mbappé ne le cache pas, il espère, un jour, soulever ce trophée et succéder à Karim Benzema, dernier Français à avoir mis la main sur cette récompense. « Le Ballon d’or, c’est toujours un objectif, bien sûr, pour les joueurs de ma catégorie. On a le Ballon d’or en ligne de mire. Mais ce n’est pas LA priorité en ce moment, et en plus ce n’est pas la période » avait confié le joueur du PSG en mars dernier.

« Tout ce qui est prix individuel, je n’en fait pas une priorité »