C'est annoncé, le PSG a tout changé pour Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Repéré à l'âge de 7 ans par le PSG, Warren Zaïre-Emery a eu droit à un traitement particulier à Paris. Alors que la famille du crack était difficile à convaincre, le club de la capitale lui a permis d'avoir un nombre d'entrainements restreints. Et lorsqu'il ne jouait pas avec le PSG, Warren Zaïre-Emery pouvait effectuer des séances avec le FCM Aubervilliers.

A partir de ses 4 ans et demi, Warren Zaïre-Emery a signé ses trois premières licences au FCM Aubervillers. Alors qu'il enchainait les prestations de haute volée, le crack français a tapé dans l'oeil de Morad Mouhoubi, responsable technique de l’école de football du PSG à cette époque. A tel point que ce dernier a fait tout son possible pour que Warren Zaïre-Emery rejoigne le PSG.

Le PSG frappé par un drame, son témoignage est poignant https://t.co/vcKxDOD6cW pic.twitter.com/GZqK6CWLCy — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

La distance était un frein pour le clan Zaïre-Emery

« Au départ, son papa se demandait si ce n’était pas trop tôt et trop compliqué avec la distance à parcourir. Je voulais absolument qu’il vienne car on a vu que son talent était fou, donc on a optimisé le nombre d’entraînements pour ne pas trop contraindre ses parents » , a confié Morad Mouhoubi lors d'un entretien accordé au Parisien .

Un planning sur-mesure pour Zaïre-Emery