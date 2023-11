Il snobe le PSG, Deschamps et Mbappé n’en reviennent pas

Jean de Teyssière

Le mercato parisien a été agité et onze joueurs ont signé pour le club de la capitale. Évidemment, le PSG a connu des échecs avec certains joueurs, comme Marcus Thuram. En partance du Borussia Mönchengladbach, le fils de Lilian Thuram a décidé de snober le PSG pour rejoindre l'Inter Milan. Très efficace en ce début de saison, Didier Deschamps et Kylian Mbappé sont très heureux de le voir être si confiant en équipe de France.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Marcus Thuram n'a pas donné suite à l'envie de la part du PSG de le voir porter les couleurs du club de la capitale. Marcus Thuram a préféré rejoindre l'Inter Milan, dernier finaliste de la Ligue des Champions (défaite 1-0 face à Manchester City) et a pour moment marqué cinq buts et offert cinq passes décisives toutes compétitions confondues avec les Intéristes , en seulement 16 matchs.

«Il est épanoui, plein de confiance»

En conférence de presse avant le match face à Gibraltar ce samedi, Didier Deschamps a évoqué le niveau de jeu de Marcus Thuram, le fils de son ancien coéquipier en sélection Lilian Thuram : « Il a cette capacité à voir les espaces et faire beaucoup d'efforts. Il est plus efficace, il peut gagner encore dans cette efficacité mais ça fait partie de sa progression, c'est un jeune joueur. Il est épanoui, plein de confiance. »

«Il a toutes les qualités pour être un très bon avant-centre»