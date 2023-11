Le PSG frappé par un drame, son témoignage est poignant

Amadou Diawara

Victime d'un accident avec un cheval, Sergio Rico est passé tout près de perdre la vie. Alors que le gardien du PSG se remet peu à peu après être sorti du coma, sa compagne est revenu sur le drame. En effet, Alba Silva a livré un témoignage poignant.

Le 28 mai dernier, Sergio Rico a frôlé la mort. A la suite d'un accident avec un cheval, le gardien du PSG était dans le coma pendant 22 jours, victime d'un traumatisme crânien. Alors que Sergio Rico a quitté l'hôpital Virgen Del Rocio de Séville au mois d'aout, sa compagne s'est livré une nouvelle fois sur le drame.

«La vie peut basculer en l’espace de quelques secondes»

« C’est incroyable de voir à quel point la vie peut basculer en l’espace de quelques secondes. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé Sergio (Rico) au sol et j’étais nerveuse. Personne ne voulait que je m’approche de lui. Les secouristes ne voulaient pas me laisser monter avec lui dans l’ambulance, mais avec les enfants, nous nous sommes tout de même dirigés vers l’unité hospitalière Del Rocio » , a raconté Alba Silva dans un programme de docu-réalité diffusé par Mitele Plus.

«C'était la période la plus difficile de ma vie»